Terremoto, 2 scosse in Campania. Panico e gente in strada I fenomeni tellurici

Due forti scosse di terremoto in sequenza con epicentro nella zona della Solfatara ci sono state ieri sera. La prima alle ore 23,36 dimagnitudo 2.5 della scala Ritcher e una profondità di circa due chilometri. La seconda alle ore 23,39 di magnitudo 1.4 della scala Ritcher e ad una profondità di circa 4 chilometri. Entrambe sono state distintamente avvertite dalla popolazione.



Il primo evento tellurico è stato avvertito in tutta la zona flegrea da Pozzuoli ad Arco Felice, Lucrino, Rione Toiano, Monterusciello e Quarto e anche nella zona di Bagnoli e Fuorigrotta. La gente è scesa per strada soprattutto nella zona alta di Pozzuoli dove c'è stato l'epicentro. Un evento tellurico sentito e temuto. Al momento non si segnalano danni a persone e cose. Tantissime le telefonate giunte all'Osservatorio Vesuviano. Ma tanti hanno allertato anche i vigili del fuoco chiedendo certezze sulla sicurezza in zona.

Intasato anche il centralino dell’Osservatorio Vesuviano con il sito web che e` stato inaccessibile per i milioni di contatti avuti per almeno una mezz’ora. «Sono due eventi che rientrano nella dinamica gialla di attenzione della caldera dei Campi Flegrei - ha spiegato Francesca Bianco, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano - Non c’e` assolutamente nulla di cui allarmarsi».