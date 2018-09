Stesa a Forcella: 13enne ferito da un colpo di pistola E' successo in serata

di Simonetta Ieppariello

Ancora spari in strada a Napoli, ed è far west in prima serata tra le strade del capoluogo. Una stesa torna a scuotere Rione Forcella, in pieno centro antico. Spari nel quartiere simbolo della ferocia della camorra scatenata, la stessa zona di Napoli in cui 14 anni fa Annalisa Durante venne sparata e uccisa per errore durante un agguato, vittima innocente della malanapoli.

Tornano i radi dimostrativi, ancora una stata stavolta in via Pietro Colletta, che ha scatenato il panico e ferito un ragazzino di 13 anni. Il bambino, figlio del titolare dell'agenzia di scommesse, risulta colpito di striscio da un proiettile allo zigomo.

La dinamica

Poco prima delle 21 un commando armato ha esploso almeno cinque colpi di pistola contro le vetrine del centro scommesse della piazza. Nelle intenzioni dei criminali forse c'era la volontà precisa di colpire un noto personaggio legato ai clan della zona. Ma a farne le spese è stato un bambino di soli 13 anni, parente del titolare dell’agenzia di scommesse presa di mira dal piombo della pistola calibro 9 che ha sparato a raffica, centrato a uno zigomo.

Le fibrillazioni tra clan

È un periodo di grandi tensioni tra i clan camorristici a Napoli: da Est a Ovest, passando per il centro storico, la criminalità organizzata è tornata a sparare quasi quotidianamente. La vicenda più grave proprio a Forcella, nel cuore di Napoli, nella notte tra il 3 e il 4 settembre scorso, quando una donna di 52 anni affacciata al balcone della sua abitazione è stata colpita ad una gamba da un proiettile vagante proprio durante una stesa di camorra. Pochi giorni prima spari a Piazza Mercato, zona da sempre roccaforte dei Mazzarella. Potrebbe trattarsi di gesti dimostrativi per affermare potenza e preodominio.

Ma stese e spari attraversano Napoli dal centro alla periferia. Cinque bossoli di pistola sono stati rinvenuti in via Nuova Villa, nella zona orientale di Napoli. Ad allertare la polizia è stata una segnalazione giunta nella tarda serata di ieri al 113. Una volta sul posto gli agenti hanno rinvenuto i cinque bossoli. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Poche ore dopo un pregiudicato di 41 anni - Giuseppe C., di Ponticelli, - è stato ferito a colpi di pistola nella notte al Mercato.

L'uomo che fa il parcheggiatore abusivo nella zona è stato avvicinato alle 2 da un centauro che indossava un casco integrale e che gli ha esploso contro due revolverate alla zona lombare.

Solo poche ore prima c’era stata un’altra stesa stavolta al Rione Traiano, popoloso quartiere tra Fuorigrotta e Soccavo, alla periferia occidentale di Napoli. Paura, spari e terrore in via Nerva, a Soccavo, dove due dei proiettili avevano colpito una palazzina: un colpo si è conficcato in un balcone del secondo piano, mentre un altro ha colpito il muro perimetrale al piano terra.

L'uomo che fa il parcheggiatore abusivo nella zona è stato avvicinato alle 2 da un centauro che indossava un casco integrale e che gli ha esploso contro due revolverate alla zona lombare. L'uomo èstato operato in queste ore al San Giovanni Bosco. Non versa in pericolo di vita, ma indagano i carabinieri per risalire all'identità del centauro. Solo poche ore prima c'era stata un'altra stesa stavolta al Rione Traiano, popoloso quartiere tra Fuorigrotta e Soccavo, alla periferia occidentale di Napoli. Paura, spari e terrore in via Nerva, a Soccavo, dove due dei proiettili avevano colpito una palazzina: un colpo si è conficcato in un balcone del secondo piano, mentre un altro ha colpito il muro perimetrale al piano terra.