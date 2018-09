Terremoto nella notte in Campania. "Boato e poi scossa" Nell'area flegrea. Ieri altri due eventi tellurici

di Siep

Una scossa di magnitudo 1.4 della scala Ritcher è stata registrata ieri sera alle ore 0,15 dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. Un evento tellurico che torna a scuotere l'area flegrea, dopo le due scosse avvenute e monitorate nella notte tra martedì e mercoledì.

L'epicentro è stato localizzato nella zona tra la Solfatara e la zona nei pressi dell'Accademia Aeronautica ad una profondità di novecento metri. Otto minuti dopo un altro piccolo evento di magnitudo 0.3 della scala Ritcher sempre nella stessa area ad una profondità di ottocento metri. Due eventi di lievissima entità, che comunque avvengono in sequenza e nella stessa zona. A avvertirla è stata soprattutto la popolazione della zona alta della cittadina puteolana nei pressi del vulcano Solfatara. La gente anche stavolta ha raccontato di aver sentito prima un boato e poi l'evento sussultorio, tipico del bradisismo dei Campi Flegrei. Prevedibile e consueto l'assalto al portale dell'osservatorio, con il tam tam sul web per chiedere informazioni e chiarezza su quanto accaduto. Gli esperti invitano alla calma rimarcando come non ci sia alcun rischio per cose e persone.