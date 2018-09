Tragedia nella notte:incidente con lo scooter, muore a 15 anni Angelo Rullino è morto sul colpo

di Siep

Tragedia nella notte, un 15enne perde la vita in un incidente. Il giovanissimo era alla guida di un Liberty 125, e in sella dietro a lui, un amico 14enne. L'impatto mortale è avvenuto in via Marconi a Frattamaggiore. Coinvolta nel siistro una Peugeout guidata da un uomo di 43 anni. Da accertare la dinamica. Forse alla base dello schianto una manovra azzardata. Ma saranno gli uomini della radiomobile di Casoria ad accertare i particolari della dinamica.

Angelo Rullino, 15enne originario del quartiere più antico antico di Casoria, è morto sul colpo. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. L'amico è stato trasportato d'urgenza al Santobono, ha lesioni giudicate guaribili in 30 giorni e non è in pericolo di vita.



Sotto choc un intero quartiere, nei pressi di via Giovanni Rocco, poco distante dallo stadio, dove il ragazzo è cresciuto. Angelo frequentava l'istituto Torrente. Scorrono messaggi e frasi sul social che diventa diario virtuale del dolore di coetani, amici e parenti del giovanissimo.

E una altra croce si piazza sull'asfalto. Ancora una vita spezzata troppo presto: «Non siamo riusciti a dormire stanotte, nessuno qui nel quartiere, conosciuto popolarmente come Areta 'a terra, è riuscito a prendere sonno, pensando al dolore di quei genitori. Una dottoressa del 118 gli ha tenuto la mano, Angelo poteva essere il figlio di tutti noi, è cresciuto qui gli volevamo bene tutti come un figlio».

Tanti i messaggi su Facebook per ricordarlo.

"Il Casoria Calcio si stringe intorno alla famiglia Rullino per la tragica e prematura scomparsa di Angelo. Oggi è un giorno di lutto per tutto il popolo viola, con il cuore rotto dal dolore siamo vicini al nostro Rosario e a tutti i suoi cari".