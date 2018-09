Crolla cartellone: difetto di produzione."Genova non insegna" L'affondo di Borrelli le spiegazioni di Anas

di Siep

E’ ancora allerta in Campania dopo la lunga notte di raffiche di vento, crolli e disagi soprattutto nel napoletano. Sono servite ore di lavoro per riaprire al traffico completamente la Nola Villa Literno Statale 7 bis di Terra di Lavoro dove alle sette per il vento forte è crollato un cartellone stradale al centro della carreggiata.

Nel pomeriggio la riapertura regolare alle auto.

Da una prima verifica, come riferisce l’Anas in una nota stampa, effettuata sul portale, sembra che la caduta sia stata causata dal cedimento di una saldatura – effettuata in officina al momento della fabbricazione del portale stesso.

Il profilo orizzontale del portale, opportunamente rimosso, è stato trasportato presso un centro di manutenzione per ulteriori analisi.

Ma continueranno i controlli sugli altri cartelloni della statale. Dal canto suo Borrelli punta il dito proprio contro l’Anas parlando di cattiva manutenzione. «Genova non ha insegnato nulla. Poteva essere una tragedia». Per Borrelli Serve un piano di messa in sicurezza immediato“.

Paura stamane anche al Vomero in via Puccini, nei pressi del Liceo Sannazaro, dove un albero è crollato su un'auto, distruggendola. I ragazzi per entrare in classe sono passati per un ingresso laterale. ma oltre alla zona collinare del capoluogo ci sono stati crolli e raffiche di vento fino a cento chilometri orari anche a Frattamaggiore, Caivano, Afragola, Frattaminore. Forte vento e alberi pericolanti anche a Salerno. Alberi sulla carreggiata anche nella Valle Telesina e nel comune di Sarno.