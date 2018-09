Agguato ai Quartieri Spagnoli: ferito 48enne Massimo Navarra, 48 anni, detto “Mozzarella”, è stato affrontato in via Concordia

di Siep

Due colpi di pistola, sparati uno dietro l’altro nei Quartieri Spagnoli e un uomo ferito ad un gamba. Si spara ancora nei vicoli che corrono come dedali intricati e bui a ridosso di via Toledo e diventano sempre più aspre le tensioni tra i gruppi dopo il crollo dei vecchi clan. L’agguato, probabilmente un raid punitivo, è avvenuto poco dopo le 20.30 di ieri; nel mirino un pregiudicato ritenuto in passato legato al gruppo Mariano.

Massimo Navarra, 48 anni, detto “Mozzarella”, è stato affrontato in via Concordia. A sparare sarebbero state due persone, che pare che siano piombate nei quartieri su uno scooter .

Spari non per uccidere, ma per punire. Una pallottola lo ha raggiunto al polpaccio. Navarra è stato soccorso e accompagnato all’ospedale dei Pellegrini. L'uomo non ha visto chi ha sparato, nessun elemento utile è stato fornito per risalire agli autori. .

Ora si indaga a 360 gradi e si ispezionano i filmati della videosorveglianza. E si indaga su fatti recenti come la sparatoria della notte del 23 settembre quando un ragazzo di 20 anni del quartiere Mercato era stato colpito a una gamba da un proiettile, esploso da due giovani su una motocicletta in piazza Trieste e Trento.

Intanto ieri c’è stata l’operazione ad alto impatto a San Giovanni a Teduccio. In un box, protetta da un grosso catenaccio, c’era anche l’auto del boss: blindata, per resistere a una scarica di proiettili improvvisa, per resistere ad eventuali assalti dei nemici. Un raid nel quartiere delle stese, dove da diversi mesi prosegue la “guerra delle finestre” tra i clan i Mazzarella del rione

Pazzigno, schierati contro i Rinaldi del Rione Villa. Nel mezzo una pioggia di pallottole impazzite per incutere timore, far paura e anche uccidere.