Eroina e cocaina, blitz nel Lotto 582: 12 arresti a Scampia Nella notte intervento dei carabinieri

di Siep

Blitz nella notte a Scampia, smantellata piazza di spaccio in cui erano 12, tra gestori e pusher, impegnati a rifornire a piano ritmo i consumatori di cocaina ed eroina. Accurati servizi di osservazione e pedinamento hanno consentito di individuare i personaggi coinvolti e i meccanismi messi in piedi per cedere la droga. I Carabinieri della Compagnia Stella hanno, così, dato esecuzione a un’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea a carico di 12 personaggi della zona Nord del capoluogo campano ritenuti responsabili, a vario di titolo, di associazione finalizzata allo spaccio e di spaccio di eroina e cocaina.

Gli arrestati sono i gestori e pusher di una “piazza di spaccio” allestita nel quartiere per lo smercio al dettaglio di grossi quantitativi di droghe pesanti, così come emerso nel corso di indagini dei militari della Stazione quartiere 167 con servizi di osservazione e pedinamento sull’insediamento di edilizia privata chiamato “lotto 582”. Intercettazioni telefoniche e riscontri “sul terreno” avevano già portato a sequestri e arresti in flagranza di alcuni degli appartenenti al gruppo criminale, risultato essere a carattere familiare e operare con un preciso organigramma e rigida ripartizione di ruoli e compiti con collegamenti ai clan camorristici operanti a Scampia e Secondigliano, principalmente con la “Vanella Grassi”.