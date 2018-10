Clan Vanella Grassi, sequestrati armi e droga: tre arresti L'operazione dei carabinieri nella zona di Scampia.

di AnFan

Colpo al clan "Vanella Grassi": i carabinieri hanno arrestato tre uomini a Scampia e sequestrato pistole passamontagna, mazza da baseball, tirapugni, droghe, agenda della contabilità e pistole. L'operazione è stata eseguita nel lotto “M”, la così detta “Vela celeste”, dove i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno arrestato i tre indagati accusati a vario titolo di detenzione di armi comuni e clandestine e detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

In manette sono finiti un 21enne, un 23enne e un 40enne, tutti già noti alle forze dell'ordine. Durante le perquisizioni, nelle abitazioni dove abitavano gli indagati, sono stati rinvenuti oltre 900 euro in contanti, 29 cilindretti di eroina e uno di cocaina, un passamontagna, un tirapugni, una mazza da baseball, una agenda con appuntati nomi e conti. Per gli investigatori si tratta di informazioni decisive che potrebbero essere utilizzate per individuare acquirenti, complici e piazze di spaccio. Presto potrebbero seguire dei blitz dell'Arma che prenderanno il via proprio dai dati raccolti.

Durante la perquisizione da un balcone era stato lanciato un paio di stivali da donna. Dopo averli recuperati, all'interno i carabinieri hanno trovato una semiautomatica carica, un’altra pistola con matricola abrasa, 56 cartucce di calibri diversi, un etto di hashish diviso in 32 dosi, 16 dosi di cocaina e un bilancino di precisione.

L'indagine procederà proprio dalle armi e dalla droga sequestrata. Si cercano gli acquirenti e gli episodi nei quali le pistole potrebbero già essere utilizzate. Altre indicazioni potrebbero arrivare dagli interrogatori degli indagati che si terranno nei prossimi giorni. I tre uomini, se decideranno di non restare in silenzio, avranno l'occasione di offrire la loro versione dei fatti.