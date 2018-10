Sangue nella notte: turista accoltella al petto un africano Movida choc a Napoli

di Simonetta Ieppariello

Sangue nella notte sulle vie del centro antico di Napoli. Un cittadino statunitense di 26 anni in vacanza a Napoli ha ferito gravemente un pusher gambiano, con il quale aveva, verosimilmente, concordato un acquisto di droga. Particolari da verificare nell'ennesima vicenda di violenza che scuote il capoluogo partenopeo. Lo avrebbe accoltellato al petto. Ora lo straniero versa in gravissime condizioni in ospedale.



L'incontro tra i due è avvenuto in piazza Bellini: qui i due si sarebbero conosciuti pare concordando una vendita di droga. Da una primissima ricostruzione fatta dalla Polizia di Stato sarebbe emerso che l'africano avrebbe inviato l'americano a seguirlo in un vicolo della zona dei Tribunali. Cosa sia accaduto lo chiariranno gli inquirenti. Qualcosa durante la cessione sarebbe andata storta, al punto da scatenare la violenza. Forse l'africano avrebbe tentato di truffare il turista.



È nata una colluttazione tra i due, al culmine della quale lo statunitense ha impugnato un coltello colpendo il gambiano al petto.

Ora l'uomo africano è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Loreto Mare dove nella notte è stato operato. Restano gravi le sue condizioni. Fermato dagli agenti del Commissariato Vicaria l'aggressore. E' stato ascoltato e ogni aspetto di questa tragica vicenda resta al vaglio degli inquirenti che hanno effettuato i rilievi e sentito alcune persone.