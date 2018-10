Maxisequestro di 13mila giubbotti falsi di importanti griffe Il mezzo era diretto a Napoli

di Siep

Circa tredicimila giubbotti contraffatti che sarebbero fruttati 1,2 milioni di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, in collaborazione con i funzionari doganali, al valico commerciale italo svizzero di Como-Brogeda.

Stavano per entrare in Italia. La merce era a bordo di un autoarticolato proveniente dall'Ungheria e diretto a Napoli. All'interno i finanzieri hanno trovato 317 cartoni con 12.970 capi di abbigliamento di cui 12.130 pezzi riconducibili al marchio Napapijri e 840 pezzi che presentavano caratteristiche simili a quelle del marchio Blauer.

La conferma che si trattasse di merce contraffatta è giunta dai periti dei due marchi, contattati dalla Finanza. Il carico è stato sequestrato per i reati di contraffazione e alterazione.

L’ingente carico è stato così sottoposto a sequestro ai sensi degli artt. 473 C.P. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), 474 C.P. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 517 C.P. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), per un valore di mercato di circa 1.200.000 euro. Tale merce sarebbe stata immessa in libera vendita traendo in inganno il consumatore.