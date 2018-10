Maxi truffa con 2800 falsi incidenti: arrestati 18 avvocati Il caso, le indagini e le accuse

di SImonetta Ieppariello

Una indagine su una maxitruffa alle assicurazioni ha portato questa mattina all'arresto di 18 avvocati di Napoli e provincia per il reato di associazione finalizzata alla truffa e al riciclaggio. L'indagine e' partita dalla denuncia dell'Ordine degli avvocati di Napoli. Tariffe da cento euro a 2.000 euro per una falsa testimonianza. Questo in sintesi il percorso e presunto illecito ricostruito dagli inquirenti.

L'indagine era delegata alla polizia municipale partenopea che ha controllato capillarmente migliaia di incidenti per i quali c'era stato un risarcimento da parte di compagnie assicurative, arrivando ad individuare 2800 casi falsi. Un "fenomeno inquietante", lo definisce il procuratore di Napoli Giovanni Melillo, che avrebbe danneggiato diverse compagnie per un giro d'affari ingente.

L’inchiesta ha fatto sì che venisse alla luce una vera e propria associazione a delinquere che era incentrata su falsi sinistri e coinvolgeva studi legali interi. L'indagine era scattata dopo una denuncia articolata, presentata dall'ordine degli avvocati. Le tariffe sarebbero variate dai cento ai duemila euro per reclutare testimoni compiacenti.

Si parla di quasi 3000 incidenti falsi per un’organizzazione che aveva sede all’estero, a Malta, dove avveniva anche il riciclaggio di denaro sporco: una truffa da milioni di euro. Sono stati requisiti vari supporti informatici e pc in cui si cercano prove a corredo dell'inchiesta. E’ stato il PM Stefano Capuano a coordinare l’inchiesta, insieme ai colleghi Alessandra Converso e Salvatore Prisco. Determinante anche il lavoro del procuratore aggiunto Rosa Volpe e ovviamente della Polizia Municipale e della Guardia di Finanza. L’indagine è durata oltre un anno.

Sono diciotto gli avvocati finiti ai domiciliari al termine di indagini su false testimonianze e false denunce. Una inchiesta nata dall’azione coraggiosa di denuncia del consiglio dell’ordine degli avvocati; otto esponenti del consiglio dell’ordine hanno preso parte alle perquisizione.



Associazione per delinquere finalizzata alle truffe assicurative finalizzata ai falsi sinistri, interi studi legali coinvolti al termine del blitz Napoletano (ribadiamo: non c’è coinvolgimento dei giudici di pace).

Migliaia sono le false procedure individuate, con costi sociali enormi sui premi assicurativi.

Le cifre sono da capogiro 2.800 sinistri, 2.200 già iscritti al ruolo, secondo quanto è emerso da un anno di indagine; una truffa per milioni di euro.