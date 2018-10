Spaccio di cocaina, consegne in scooter. Tre arresti Appuntamenti concordati via cellulare, poi la consegna

Questa notte gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Ferdinando hanno arrestato Pasquale E., Antonio G. e Marco F., pregiudicati napoletani rispettivamente di 30,31 e 43 anni per spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziottihanno notato un giovane, a bordo di uno scooter, che con fare sospetto imboccava via Mezzo Cannone.

Gli agenti hanno seguito l’uomo e hanno notato che il 31enne, avvicinava 2 ragazzi , scambiando con uno di essi qualcosa , per poi riprendere lo scooter e ripartire. Movimenti rapidi e sospetti che hanno subito allertato gli agenti.

Il 31enne si è poi diretto al vico Cangiano al Mercato, in uno stabile e dopo aver preso qualcosa è ripartito. I poliziotti hanno fermato il giovane ed a seguito di un controllo hanno rinvenuto due involucri in cellophane contenenti 0,56 grammi di cocaina. Gli agenti hanno fatto irruzione all’interno dello stabile in Vico Cangiano al mercato.

All’interno dell’abitazione c’erano 2 persone, il 30enne e il 43enne. Gli agenti hanno rinvenuto 0,35 grammi di cocaina e la somma di 715 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. Gli agenti hanno accertato che lo spacciatore, si riforniva della droga prendendola all’interno dello stabile dopo di che consegnava le dosi di cocaina previo accordi telefonici, raggiungendo il luogo concordato per la consegna.La sostanza stupefacente e la somma di denaro rinvenuta sono state sequestrate.

I tre sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale di Poggioreale.