Malore fatale dopo la discoteca: Nunzia muore a 24 anni Aperta una inchiesta per accertare le cause del decesso

di Simonetta Ieppariello

E' morta dopo una serata in discoteca, colta da malore a soli 24 anni, Annunziata Colurciello, napoletana da tempo residente nella Bassa Reggiana, morta tragicamente all'alba di ieri. La tragedia si è consumata a casa di amici a Guastalla. Annunziata residente in provincia di Novara, anche se si era da poco trasferita nel Mantovano dove lavorava come barista, è morta stroncata da un malore.

La vicenda è ancora poco chiara e le circostanze del decesso restano un giallo da risolvere per la Procura di Reggio Emilia che sul caso ha aperto un'inchiesta, per accertare ogni particolare nelle ore precedenti al tragico decesso. Il magistrato disporrà l'autopsia per accertare le cause della morte della ragazza. Sono stati sentiti amici e conoscenti per ricostruire nel dettaglio le ore antecedenti alla morte della 24enne campana.

Una primissima ricostruzione ha ripercorso le ultime ore di vita di Nunzia, così la chiamavano gli amici. La ragazza dopo aver ballato in un locale avrebbe raccontato di non sentirsi bene.

Proprio gli amici le avevano sconsigliato di mettersi al volante per tornare a casa, e così la 24enne era stata ospitata da una conoscente che abita a Guastalla. Proprio nell'appartamento di quest'ultima, verso le 5.30 di ieri, si è consumata la tragedia. L'allarme è scattato subito e sul posto è intervenuta un'ambulanza e l'auto medica del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile, e per Nunzia Colurciello non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Guastalla che ora hanno il compito di fare luce sull'accaduto e di raccogliere le testimonianze per ricostruire le cause della morte.

Una morte più che sospetta per una ragazza nel fiore degli anni e che non risulta soffrisse di particolari patologie. Nunzia, era originaria di Saviano, area metropolitana di Napoli, e si era trasferita nel Mantovano da qualche anno, abitando prima a Castel Goffredo e ultimamente a Borgo Virgilio, dove aveva lavorato come barista del posto fino a qualche tempo fa. Nunzia Colurciello lavorava spesso come ragazza immagine e aveva aspirazioni da modella, come testimoniano i suoi profili facebook e instagram. La tragedia si è consumata nelle prime ore di ieri, sabato. La salma è stata trasferita nella sale mortuarie dell'ospedale di Guastalla a disposizione dell'autorità Giudiziaria. In giornata nel Reggiano sono giunti i genitori delle giovane, che abitano nel Novarese.

