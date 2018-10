Cade dallo scooter e batte la testa: 17enne è gravissimo Incidente nel cuore della notte. Giovanissimo lotta per la vita

di Simonetta Ieppariello

E' ricoverato in gravissime condizioni un giovanissimo ragazzo di San Giuseppe Vesuviano, rimasto vittima di un drammatico incidente nella notte tra domenica e lunedì. Ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto al suolo, battendo violentemente la testa il 17enne napoletano, ora ricoverato nel reparto di rianimazione in serissime condizioni. I medici si riservano la prognosi. Le prossime ore saranno decisive per accertare le sue condizioni e verificare eventuali miglioramenti.

È accaduto nella notte in via San Leonardo, strada che collega San Giuseppe ad Ottaviano. Per cause ancora da accertare un 17enne si è schiantato battendo violentemente la testa. Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti che hanno allertato il 118 giunto sul posto per le cure prima del trasporto in ospedale. Il giovane si trova ora ricoverato in rianimazione e versa in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto, tra le possibili cause il fondo reso scivoloso e viscido dalle forti piogge. Ma si tratta di semplici ipotesi, saranno i rilievi e indagini ad accertare la dinamica del sinistro.

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Regione, ha interessato particolarmente la provincia di Napoli e la zona vesuviana. Il ragazzo pare stesse tornando a casa quando ha improvvisamente perso il controllo del ciclomotore. Sul social intanto si mobilità la comunità vesuviana pregando per Raffaele. Questo il nome del giovanissimo ora ricoverato in ospedale e in lotta per la vita. Il prossimo bollettino medico potrà fornire ulteriori elementi per accertare il suo stato di salute. C'è chi prega per il miracolo nel gruppo dedicato alla Città di San Giuseppe Vesuviano. Amici e parenti si sono stretti intorno ai familiari in questi momenti di tragica sofferenza. "Forza Leone" scrive chi conosce Raffaele, sperando che nelle prossime ore il suo quadro clinico possa migliorare.