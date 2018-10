Omicidio a Secondigliano: cadavere in auto La pista della camorra: ucciso a colpi di arma da fuoco

Giallo a Secondigliano di Napoli dove, in un'auto, è stato trovato il cadavere di un uomo. Il macabro rinvenimento è accaduto in via Altair, nel rione Berlingieri. Sono stati trovati anche cinque bossoli a terra. Dai primi rilievi pare si tratti di un uomo di circa 50 anni legato al clan Licciardi. Da una primissima ispezione esterna del corpo pare sia stato ucciso nella vettura a colpi di arma da fuoco. Indagini in corso. Il cadavere è stato trovato al posto di guida e pare che in auto con la vittima non ci fossero altre persone.

In aggiornamento