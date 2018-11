Sgombero ai Camaldolilli: chiodi e benzina contro gli agenti Un uomo si dà fuoco

di Simonetta Ieppariello

Drammatico sgombero a Napoli nella zona collinare, dove donne e bambini si sono barricati nelle strutture abusive che il comune ha imposto di abbattere. Succede a via Camaldolilli dove le famiglie sono in rivolta dalle prime luci dell’alba e un uomo per fermare le ruspe si è dato alle fiamme nel disperato tentativo di bloccare l'abbattimento. Due poliziotti feriti, come uno degli inquilini delle ville, e quattro fermati. Questo il bilancio nella zona collinare dove il ritorno dell’ufficiale giudiziario ha scatenato l’inferno.

Bande chiodate sono state piazzate a terra provocando la foratura di alcune auto delle forze dell'ordine. Una delle famiglie interessate dallo sgombero si è allontanata subito mentre un'altra lo ha fatto dopo un po' di tempo. Le operazioni di sgombero sono ancora in corso per consentire la liberazione dei locali dalle suppellettili. Uno dei residenti, inoltre, è salito su un capannone annesso a una della villette ed ha minacciato di darsi fuoco con la benzina, poi desistendo dal suo proposito.

Altissima tensione dalle prime ore del giorno per l'esecuzione di uno sgombero di due villette e un capannone abusivo. Sul posto un ingente servizio di ordine pubblico composto da poliziotti e carabinieri si è schierato per far partire le ruspe. Tutti i residenti sono stati allontanati, tra loro bambini e disabili tra le grida di molti residenti arrivati in zona per tentare di bloccare l’ufficiale.

Una donna ha lanciato della benzina e due poliziotti sono stati colpiti, un altro uomo è salito sul tetto del capannone per e s'è cosparso il corpo di benzina minacciando il suicidio. Tre mezzi sono stati danneggiati da un tappeto chiodato piazzato sull’asfalto per bloccare l’arrivo dei mezzi.

In questo momento è in corso l'intervento di demolizione delle masserizie e la tensione è alle stelle.

“Siete una vergogna, si tratta di case piene di bambini e anziani - gridano i residenti mentre i poliziotti e tecnici stanno impiegando i flex per aprire i lucchetti imposti alle serrature -. Già lo scorso 13 novembre le prime tensioni. Due famiglie devono essere sgomberate da quelle strutture da abbattere in base a un provvedimento giudiziario. Poi è partito il trasloco delle mobilie e suppellettili per consentire alle ruspe di buttare giù i manufatti.

Secondo quanto si è appreso la donna portata in Questura avrebbe lanciato benzina contro gli agenti.