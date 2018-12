Esplosione e incendio in villetta, gravi anziani coniugi A Varcaturo nel Napoletano a causa di una fuga di gas

Anziani coniugi sono stati ricoverati in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, al Cardarelli di Napoli, per le conseguenze di uno scoppio seguito da un incendio avvenuto in serata nella villetta dove vivono in localita' Varcaturo, nel Comune napoletano di Giugliano.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, in Viale Parco della Noce a causa del cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento a gas propano liquido c'e' stata una esplosione con conseguente incendio che ha interessato una porzione della villetta a tre piani, parzialmente crollata.

Nell'esplosione sono rimasti feriti G.T, di 80 anni, e sua moglie, A.P., di 78. A scopo precauzionale e' stata sgomberata anche una casa vicina, che ha registrato danni.

Lo scoppio, sembra provocato di una bombola di gas, e' avvenuto in un edificio a schiera abitato dai due anziani che hanno riportato gravi ustioni in varie parti del corpo. La forte deflagrazione - secondo alcuni testimoni ne sarebbero avvenute almeno due - ha messo in subbuglio l'intero isolato, con decine di persone che si sono riversate in strada ed hanno portato i primi soccorsi ai feriti.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri di Varcaturo e Giugliano ed il '118'. La zona dell'incidente e' stata transennata ed interdetta per il rischio di ulteriori crolli dell'edificio. Sono in corso le indagini dei Carabinieri.