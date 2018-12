Camorra, voleva imporre il pizzo alle ambulanze: manette Catturato il latitante Andrea Teano, 36 anni, affiliato al clan camorristico dei "Cimmino-Caiazzo"

I Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, insieme a colleghi dell'Api, hanno catturato il latitante Andrea Teano, 36 anni, ritenuto affiliato al clan camorristico dei "Cimmino-Caiazzo" attivo nel quartiere Vomero. L'indagato deve rispondere di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni del titolare di un'associazione operante nel trasporto di malati. Il 16 ottobre era riuscito a sfuggire all'esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Dda di Napoli e da quel momento si erano perse le sue tracce.

Ma lo hanno individuato e catturato i Carabinieri della Compagnia Vomero pedinando le persone a lui vicine. Il ricercato si era rifugiato in una delle case del complesso di edilizia popolare di via Corrado Alvaro, un posto meno in vista nel quartiere di Pianura. L'intervento, organizzato anche con un elicottero dell'Arma e il Nucleo Cinofili, non gli ha lasciato alcuna possibilita' di fuga e si e' arreso lasciandosi ammanettare.

Insieme ad altri soggetti appartenenti al clan camorristico dei "Cimmino - Caiazzo", il gruppo criminale che controlla gli affari illeciti nel quartiere collinare di Napoli, aveva minacciato ripetutamente, e usando anche una pistola, il titolare di una associazione operante nel trasporto di infermi con ambulanze. Voleva costringerlo a consegnare 3.000 di pizzo ogni mese.

Gli "esattori" si erano presentati alla vittima in 3 occasioni tra settembre e ottobre: la prima volta indicarono la somma da destinare "agli amici del vomero"; la seconda per insistere; la terza non si conosce ancora per quale motivo anche perche' la vittima di diede alla fuga appena li vide.

Nel corso della perquisizione del covo sono stati rinvenuti e sequestrati soldi e numerosi biglietti scritti a mano, risultati d'interesse investigativo per il prosieguo delle investigazioni sul gruppo criminale. L'arrestato e' stato accompagnato nel Centro penitenziario di Secondigliano.