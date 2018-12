Agguato in strada, branco accoltella 17enne La vittima ha riferito di non conoscere le identità dei suoi aggressori

Un ragazzo di 17 anni e' rimasto ferito dopo una lite con un gruppo di coetanei. L'episodio si è verificato in via Viticella, a Quarto, in provincia di Napoli, la scorsa sera.

Il diciassettenne, che ha un piccolo precedente ed e' figlio di un pluripregiudicato, secondo quanto ha raccontato alla polizia, stava camminando per strada quando ha avuto un diverbio con il gruppo di ragazzi a lui sconosciuti, lite finita con un accoltellamento.

Portato all'ospedale di Pozzuoli Santa Maria delle Grazie, medicato e giudicato guaribile in 21 giorni, l'adolescente ha rifiutato il ricovero. Si indaga.