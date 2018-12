Presunta bancarotta fraudolenta, tre imprenditori nei guai Il provvedimento scaturisce da un’attività di indagine, coordinata dalla procura di Roma

La guardia di finanza di Nola (Napoli) ha notificato avvisi di conclusione indagini nei confronti di tre imprenditori per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.Il provvedimento scaturisce da un’attività di indagine, coordinata dalla procura di Roma, nei confronti della Glam srl, ditta del settore del confezionamento di abbigliamento. La società, già denominata Gigiesse confezioni srl, era fallita nel 2016 come da sentenza dichiarativa emessa dal tribunale di Roma. Nell’ambito delle indagini le fiamme gialle hanno sequestrato in via preventiva un complesso immobiliare a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) del valore di circa 5 milioni di euro, oggetto di condotte distrattive.

I tre in concorso tra loro, per sottrarre alla garanzia dei creditori il patrimonio della società, hanno posto in essere specifiche condotte per dissimulare il compendio aziendale e di altri beni, determinando un danno patrimoniale di circa 9 milioni. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di verificare la continuazione della gestione dell’attività mediante nuovi soggetti economici.