Torre del Greco, forza posto di blocco ferendo cinque persone Diciottenne sprovvisto di patente tratto in arresto dopo un inseguimento a tutta velocità

Non rispetta lo stop delle forze dell'ordine causando il ferimento di cinque persone: è accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un diciottenne sprovvisto di patente - mai conseguita - è stato tratto in arresto poiché datosi alla fuga tamponando un'auto e causando il ferimento di quattro malcapitati che ne hanno incrociato il cammino per puro caso. L'episodio si è verificato nella notte del 9 dicembre. I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno disposto il fermo del giovane, incensurato, al termine di una rocambolesca corsa, che si è innescata quando, dopo aver forzato un posto di blocco con la sua Smart, il diciottenne ha provato a dileguarsi insieme a un altro ragazzo a bordo della sua autovettura dando vita a un inseguimento a tutta velocità tra Torre del Greco ed Ercolano. Proprio mentre tentava di far perdere le sue tracce, il diciottenne ha, però, tamponato una Panda, che transitava nel tratto di strada percorso, procurando ai quattro passeggeri, e al suo, contusioni giudicate guaribili tra i 3 e i 7 giorni. L'arrestato si trova ora nel carcere di Poggioreale.