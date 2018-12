Denunciati 2 minorenni per danneggiamento Sorpresi ad appiccare il fuoco nei pressi di un edificio scolastico

Questa notte gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato due minorenni per danneggiamento. I poliziotti, durante l’attività di controllo del territorio, sono stati allertati dalla sala operativa per la segnalazione di un incendio ai danni di un istituto scolastico in Piazza Carlo III.

Giunti sul posto hanno appurato che era stato accesso un piccolo incendio nelle adiacenze della porta d’ingresso dell’istituto scolastico e hanno notato quattro ragazzini che alimentavano le fiamme con cartoni e sterpaglie.

Nel frattempo sono giunti i vigili del fuco che hanno prontamente domato l'incendio e accertato che le fiamme avevano provocato l’annerimento di una parte della parete del muro esterno dell’istituto scolastico.

I quattro minorenni sono stati affidati ai genitori, e per due di loro è scattata la segnalazione per danneggiamento.

Redazione