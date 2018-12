Sequestrati beni per due milioni di euro a pregiudicato L'operazione della Guardia di Finanza ai danni di un 52enne

In possesso di immobili, auto di lusso, libretti di deposito ma con un reddito dichiarato molto basso. C'e' questo dietro il sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In particolare, i finanzieri del I Gruppo Napoli hanno in primis ricostruito l'effettiva capacita' patrimoniale non dichiarata di Espedito Arico', 52enne residente a Napoli nel quartiere di Secondigliano, il quale nel periodo compreso tra il 1982 ed il 2014 si e' reso responsabile di plurimi reati, tra i quali associazione finalizzata alla truffa, furto in abitazione e ricettazione.

Per Arico', e per la sua famiglia, la Guardia di Finanza ha registrato una consistente sproporzione tra il patrimonio a lui riconducibile e le fonti derivanti dai redditi dichiarati e/o percepiti.

Il sequestro e' scattato in virtu' delle possibilita' previste dal "Codice Antimafia".