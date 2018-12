Coppia di coniugi nascondevano droga in casa. Arrestato 66enne Rinvenuto due chilogrammi di sostanze stupefacenti a Torre Annunziata

Blitz antidroga della Polizia a Torre Annunziata. Sequestrati oltre due chili di droga e arrestato un uomo.

In azione poliziotti del commissariato Torre Annunziata hanno all'interno di un appartamento abitato da un’anziana coppia. Rinvenuti circa 2,1 kg di hashish e 350 gr. di marijuana.

L’hashish, suddiviso in 40 panetti, era nascosto in una scatola di scarpe in un armadio, mentre la marijuana, suddivisa in quattro bustine, è stata trovata in una cassapanca, occultata tra la biancheria.

Al momento dell’intervento era presente in casa un 66enne che è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Poco dopo è arrivata la moglie, denunciata per lo stesso reato. La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo accompagnato in carcere a Poggioreale.