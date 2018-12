Tentano di esportare auto in Africa, denunciate 3 persone La Polizia in azione al Porto di Napoli

Blitz della Polizia nel Porto Napoli ed anche in quello di Gioia Tauro. Gli agenti dell’Ufficio Frontiera Marittima hanno fatto irruzione presso un’area di parcheggio a Volla.

I poliziotti, hanno sorpreso tre persone, un italiano e due cittadini extracomunitari gambiani, mentre si accingevano a caricare due autovetture all’interno di un container di quaranta piedi, pronte per essere esportate nel continente africano.

Alla vista della Polizia, i tre hanno tentato di scappare, ma sono stati prontamente bloccati. Du autovetture, Ranger Rover entrambe provento di furto, una era stata asportata nel comune di Ottaviano e l’altra nella città di Napoli nell’ultima settimana.

I tre sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per il reato di ricettazione, in concorso tra loro. L’area di parcheggio dove la Polizia ha trovato le due autovetture è gestita da una donna e da un uomo che sono stati entrambi, denunciati in stato di libertà per il reato di ricettazione, in concorso.