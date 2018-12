Rapina stile arancia meccanica, terrore per una famiglia Ancora un brutto episodio di violenza in Campania

Notte di terrore per un'intera famiglia di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Marito, moglie e i due figli 20enni si trovavano nella loro abitazione in via Alveo Cimitero quando sono stati sorpresi da un gruppo di malviventi armati e con il volto coperto.

I rapinatori, hanno legato i quattro minacciandoli di morte. Li hanno poi picchiati e costretti a consegnare tutto ciò che avevano, tra oro e denaro contante. Una scena terribile quella che hanno vissuto davanti ai loro occhi, dopo essere stati svegliati nel cuore della notte.

"Siamo arrivati a scene di arancia meccanica - dichiarano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e quello del Sole che Ride di Somma Vesuviana - con bande armate che fanno irruzione nelle case come avviene nei paesi del sud America.

Chiediamo alle forze dell'ordine massima celerità nell'individuare questi banditi senza scrupoli, violenti e pericolosi. Alla famiglia va il nostro pieno sostegno e solidarietà".