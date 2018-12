Napoli, discoteche non autorizzate: sanzioni e serate sospese Gli agenti della municipale in azione in piazza De Nicola: provvedimenti nei confronti dei gestori

Il dramma di Corinaldo si è consumato da pochi giorni e il livello d'allerta sui locali pubblici è massimo. Uno di questi, a Napoli, senza alcuna autorizzazione e una festa con 245 ragazzi in pieno corso, ma nessun certificato agibilità, è stato sottoposto a sequestro così come le attrezzature per la musica. L'improvvisata discoteca era stata creata al primo piano di un palazzo del centro storico del capoluogo campano, in piazza De Nicola. La polizia municipale è intervenuta riscontrando, come detto, l'assenza totale di autorizzazioni. Ad aggravare la posizione dei responsabili della serata, le vie di fuga in caso di necessità: non segnalate ed ostruite dalle sopra citate attrezzature musicali al punto di rendere il varco per il passaggio, nell'eventualità di un'emergenza, ridotto a soli quaranta centimetri. Il titolare è stato deferito e sanzionato, l'evento immediatamente sospeso.

Gli agenti della polizia municipale di Napoli, guidati dal capitano Gaetano Frattini, hanno inoltre controllato anche un altro locale, sempre in piazza De Nicola, riscontrando che il titolare dell'attività era autorizzato a effettuare servizio bar ma non a far suonare un DJ.

Anche in questo caso, i vigili urbani hanno elevato un'ammenda pecuniaria nei confronti del gestore del locale e posto fine alla serata. Nonostante il regolare possesso del certificato di agibilità, erano presenti 270 ragazzi a fronte di una capienza massima di 130 persone.