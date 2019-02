Bimbo solo di notte in pigiama in strada: denunciati genitori Lo hanno trovato i carabinieri: era infreddolito e aveva un joystick in mano.

Vagava da solo, a notte fonda, in pigiama e con un joystick della Play Station tra le mani. E’ accaduto a Sant’Antimo, protagonista un bimbo di soli tre anni, per fortuna notato da una pattuglia dei carabinieri mentre camminava solo e infreddolito. I militari notandolo naturalmente lo hanno preso in carico, riscaldandolo e poi portandolo in caserma dove gli hanno dato da bere e da mangiare per poi farlo visitare dai medici del 118. Il personale sanitario accorso in caserma lo ha trovato in buone condizioni di salute, soltanto spaventato.

Poi i militari sono riusciti a rintracciare la famiglia del bambino: la mamma ha detto che il bambino ha approfittato che lei dormisse per uscire dalla porta che aveva la serratura difettosa. Sia lei che il padre del bambino sono stati denunciati.