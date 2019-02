Sequestro di armi e droga a Torre Annunziata Blitz della Polizia nella zona del Parco del Penniniello

Blitz della Polizia nella zona del Parco del Penniniello. Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata hanno eseguito una serie di perquisizioni nei confronti di pregiudicati.

Ritrovato in alcuni nascondigli ricavati nel vano ascensore, diverso materiale di notevole interesse: una pistola Glock 9x19, con matricola ribattuta, con colpo in canna e dotata di un dispositivo per puntamento laser, 2 relativi caricatori contenenti 40 cartucce, ulteriori 18 cartucce cal. 9, circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e canapa indiana.

Sulla pistola saranno eseguiti gli accertamenti tecnici finalizzati a verificare se sia stata utilizzata in episodi delittuosi.