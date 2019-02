Ladri in casa nella notte: madre e figlia li fanno scappare Erano a letto quando si sono visti i banditi in casa, ma sono riuscite a metterli in fuga

Notte di terrore a Monte di Procida per due donne: madre e figlia. Le donne erano in casa, in via Cappella, e si erano sistemate nelle rispettive camere da letto per riposare, quando la quiete è stata turbata dall'ingresso dei ladri. I malviventi hanno scavalcato il cancello d'ingresso, poi hanno forzato una porta e sono riusciti a penetrare in casa, dinamica questa mostrata anche dalle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza. Quando le donne si sono accorte della visita sgradita hanno iniziato a urlare talemente forte che i banditi hanno preferito dileguarsi, raggiungendo un complice che li aspettava all'esterno per poi scomparire nelle strade limitrofe.,