Spari davanti alla discoteca: ferite due persone Esplosi alcuni colpi di pistola all'esterno di un locale notturno: i due feriti non sono gravi

Spari nella notte davanti a una discoteca di Pozzuoli sul litorale flegreo. Da capire chi e perché ha esploso alcuni colpi di pistola davanti al club. Due persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave: un 36enne, le cui condizioni non destano preoccupazione, e un'altra persona colpita di striscio mentre stava parcheggiando lo scooter, raggiunto dai proiettili probabilmente solo per caso. Il 36enne è stato trasportato all'ospedale di Pozzuoli dove è stato medicato e ritenuto guaribile in 15 giorni, per l'altro la prognosi è di 5 giorni. Sul caso indagano i carabinieri.