Choc in stazione: tre giovani violentano ragazza in ascensore E' accaduto nella Circumvesuviana, la vittima è una 24enne. De Gregorio: "Non ci sarà pietà"

Una donna di 24 anni e' stata violentata da tre giovani nella stazione della ferrovia Circumvesuviana di S. Giorgio a Cremano (Napoli). La violenza e' avvenuta nell' ascensore della Stazione. La giovane, che abita a Portici (Napoli) e' stata trasportata all' Ospedale Villa Betania. Sul posto e' intervenuta la Polizia, alla quale ha sporto denuncia. Gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Al momento della violenza, avvenuta poco dopo le 18, nella Stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano c'era molta gente. La donna, in stato di choc, e' stata trasportata da un' ambulanza del 118 all' Ospedale Villa Betania di Napoli. Nella Stazione sono presenti numerose telecamere che potrebbero fornire elementi preziosi agli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, che sono sulle tracce dei responsabili della violenza.



"Questi vigliacchi saranno presi. Meritano una punizione esemplare. Nessuna pieta'", dice Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, la holding regionale che gestisce la Circumvesuviana, commentando l'episodio della 24enne violentata in un ascensore della stazione ferroviaria a San Giorgio a Cremano (Napoli). "Stiamo seguendo con apprensione e con grande preoccupazione e sdegno la ipotesi, purtroppo verosimile, di violenza carnale subita da una ragazza nella stazione Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano. All'interno di un ascensore, i vigliacchi avrebbero approfittato della ragazza. Non ci sono controlli che tengono rispetto alla disumanita' ed alla bestialita' Di alcuni individui non definibili 'uomini'. Il nostro personale e le nostre telecamere sono a disposizione e stanno collaborando attivamente minuto per minuto con le forze dell'ordine" conclude De Gregorio