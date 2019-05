Cani legati e seviziati, barbarie a Sant'Antimo:video denuncia Baby criminali torturano poveri animali indifesi

“Una video denuncia postata su Facebook mostra le immagini di un cane legato con tre corde al collo e una catena per non farlo scappare, abbandonato senza acqua e cibo sotto la pioggia. Questo sembra essere il nuovo passatempo delle baby gang di Sant’Antimo che, con crudeltà inaccettabile, dedicano il loro tempo a torturare animali. Il cane del video è stato fortunato perché è stato liberato da un giovane che voglio ringraziare pubblicamente per il gesto che ha compiuto. Ma purtroppo sembra che ci siano altri casi per i quali abbiamo chiesto alla Polizia Municipale di verificare in primis le circostanze e di porre la massima attenzione qualora fosse confermato quanto denunciato. Si tratta di un fenomeno preoccupante sul quale è bene accendere i riflettori”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e la responsabile del Sole che Ride per le politiche del benessere degli animali, Patrizia Cipullo.

“Chi conosce i baby aguzzini li segnali, anche in forma anonima, alle forze dell’ordine oppure a noi – hanno proseguito Borrelli e Cipullo – in modo tale da poter risalire a questi delinquenti prima che commettano nuove atrocità ai danni di altri esseri viventi”