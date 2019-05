Pozzuoli: arrestato spacciatore, sequestrati 2kg di droga I finanzieri del comando provinciale Napoli hanno arrestato un pregiudicato che deteneva 1 chilo di hashish, alcune dosi di cocaina e varie piante di canapa

I finanzieri del comando provinciale Napolihanno arrestato un pregiudicato di Pozzuoli che deteneva a fini di spaccio 1 chilo di hashish, alcune dosi di cocaina e varie piante di canapa.

I finanzieri, insospettiti da un frequente via vai di persone in un appartamento, hanno controllato lo stabile trovando la droga e le attrezzature utili allo spaccio che hanno confermato i loro sospetti.

La droga era nascosta all'interno di alcuni pneumatici. I militari hanno scoperto 11 panetti di hashish del peso di oltre 1,1 chili, 15 grammi circa di cocaina e 3 piante di canapa indiana in vaso. La droga era confezionata in involucri di cellophane e avrebbe fruttato circa 30mila euro. Le fiamme gialle, inoltre, hanno sequestrato un bilancino di precisione e la sostanza da taglio (mannitolo) utilizzata per la suddivisione in dosi. Il responsabile, con precedenti specifici, è stato arrestato e portato nel carcere di Poggioreale.