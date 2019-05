Quarto: due carabinieri feriti da un immigrato irregolare Un nigeriano 24enne ha aggredito i militari con un coltellino multiuso in via Caselanno.

È stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Quarto Flegreo con l'accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un nigeriano 24enne residente nel comune flegreo. L’uomo, già noto alle forze di polizia e non in regola con le norme sulla immigrazione, era in via Casalanno e, secondo quanto segnalato dai residenti della zona, stava creando disturbo con fare esagitato tra i passanti e gli operatori commerciali della zona. I residenti hanno richiesto l'intervento del 112 temendo che la situazione potesse degenerare. Alla vista dei militari il 24enne ha estratto dalla tasca del pantalone un coltellino multiuso e ha tentato di raggiungere uno dei due carabinieri, ma è stato immediatamente disarmato dopo una breve colluttazione. I due militari coadiuvati da due agenti della polizia municipale, in servizio nei pressi, sono riusciti a bloccare e ad arrestare il nigeriano. I carabinieri nella colluttazione hanno riportato escoriazioni alle mani e medicati al Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli. Sono stati dimessi e giudicati guaribili in quattro giorni. L'uomo è ora in attesa di giudizio con rito direttissimo.