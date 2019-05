Giugliano: minaccia la madre, arrestato 37enne Da 3 mesi l’uomo si era trasferito a casa della mamma e avrebbe iniziato a vessarla pretendendo soldi per comprare cocaina

I carabinieri di Varcaturo hanno arresto un 37enne di Giugliano in Campania per atti persecutori ai danni della madre. Da 3 mesi, infatti, l’uomo si era trasferito a casa della donna e da subito, secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe iniziato a vessarla pretendendo soldi per comprare cocaina. Per recuperare denaro era arrivato a vendere la lavatrice, la camera da letto e l'alluminio recuperato dal balcone. Se la madre si rifiutava di dargli soldi l’uomo perdeva il controllo. La donna per evitare di essere vessata dal figlio era arrivata a chiudersi in casa. L'ultimo episodio si è verificato ieri mattina quando l'uomo ha nuovamente minacciato la mamma per essere accompagnato al Sert. Lei però si è rifiutata ed ha deciso di chiamare i carabinieri riferendo la situazione che si stava verificando: era perseguitata da un figlio che le stava distruggendo casa. I carabinieri hanno raccolto la sua segnalazione e sono subito entrati nell'abitazione. I militari hanno bloccato l'uomo che aveva sfondato e ribaltato mobili e rotto i vetri di alcune porte.