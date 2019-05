Marano: uccide il fratello a coltellate I Carabinieri, avvertiti dalla moglie della vittima, sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo.

Castrese Capuozzo, un uomo di 49 anni, ha ucciso il fratello a coltellate queste notte, dopo una lite, in via Sconditi a Marano. I Carabinieri, avvertiti dalla moglie della vittima, sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo.

La vittima, Antonio Capuzzo, un meccanico 45enne, è stato colpito mortalmente con almeno 5 fendenti al torace dal fratello Castrese, autista di bus turistici, già noto alle forze dell'ordine. Il personale medico del 118 non ha potuto che costatare il decesso del 45enne. I militari della compagnia di Marano hanno così arrestato il 49enne. L'uomo, per altro, è rimasto ferito al capo, verosimilmente a causa di un colpo sferrato dal fratello con un bastone di ferro, forse in un tentativo di reazione.

il 49enne è stato trasportato all'ospedale di Pozzuoli per la medicazione della ferita lacero contusa alla testa e dimesso con una prognosi di 8 giorni. I militari hanno ritrovato l'arma del delitto, un coltello a serramanico con lama di circa 10 centimetri, sottoponendola a sequestro. L'arrestato è stato condotto in carcere e la salma trasportata al Secondo Policlinico di Napoli per l'esame autoptico ma le indagini proseguono per delineare esattamente il movente dell'omicidio, verosimilmente un dissidio di natura economica, e la dinamica.