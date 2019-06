Incidente sulla A14, morto istrutture body building di Quarto Maurizio Parente era fermo con l'auto su una piazzola di sosta, quando è sopraggiunto un tir che lo ha travolto.

Maurizio Parente, 50enne di Quarto, istruttore di body building e gestore di una palestra, è la persona rimasta uccisa in un incidente stradale che si è verificato sul tratto marchigiano dell'A14 in direzione sud al km 241+900 all'altezza di Porto Recanati tra i caselli di Ancona Sud e Loreto-Porto Recanati. Era fermo con l'auto su una piazzola di sosta, per cambiare un pneumatico dopo una foratura, quando è sopraggiunto un tir che lo ha travolto. In auto c'erano anche il figlio e una ragazza rimasti miracolosamente illesi. Parente stava tornando a casa dopo aver partecipato a Rimini Wellness la fiera del fitness nella città romagnola. La salma è stata trasferita all'obitorio di Civitanova Marche a disposizione dell'autorità giudiziaria.