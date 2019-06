Arzano: nascondeva in casa hashish e marijuana Un 25enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di droga

Ad Arzano un 25enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di hashish e marijuana ai fini di spaccio.

Il giovane è stato trovato in possesso di una busta contenente 20 stecchette di hashish del peso complessivo di 54 grammi. Nell'abitazione del 25enne sono stati sequestrati un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento mentre nella sua auto i militari hanno rinvenuto altre 30 stecchette di hashish del peso di 88 grammi complessivi, 125 grammi di marijuana suddivisa in dosi, un barattolo di plastica con 97 grammi di marijuana e tre bilancini di precisione. Il giovane è stato posto ai domiciliari.