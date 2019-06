Bimbo ingoia moneta e rischia di morire: salvato in extremis Provvidenziale intervento salvavita a Quarto di un infermiere in strada

Salvata la vita ad un bambino di tre anni ieri sera all’uscita dello svincolo di Quarto in via Masullo della Strada Statale Quater Domitiana. Un infermiere ha salvato la vita al piccino che stava soffocando dopo aver inferito una monetina da 5 centesimi. E’ stato il tempestivo intervento di un soccorritore della Intersecurity Onlus, il signor Alfredo Battocchio, che da supporto al 118 che si trovava a passare nella zona a salvare la vita al piccolo. L’uomo ha visto la macchina ferma a bordo strada con una donna che era impaurita, che era in evidente stato di agitazione e paura. Si è fermato. Ha visto il piccolo seduto dietro, nel suo seggiolone, che faceva fatica a respirare. L’infermiere si è reso conto che il bambino stava soffocando e ha fatto le manovre per la disostruzione. La manovra salvavita praticata nei modi e al momento giusto è stata provvidenziale. Il piccolo poco dopo ha espulso dalla bocca una moneta da 5 centesimi e ha cominciato a respirare normalmente. La madre ha ringraziato l'uomo per il generoso e tempestivo intervento, che ha salvato la vita al suo piccino. Subito dopo la signora ha portato il bimbo al pronto soccorso per effettuare ogni accertamento.