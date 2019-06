Somma Vesuviana: scovati 200 kg di sigarette di contrabbando Un 34enne, arrestato dai carabinieri, nascondeva in auto 620 pacchetti di bionde illegali

Oltre 200 chili di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati dai carabinieri di Marigliano. Un 34enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai militari e nella sua auto sono stati trovati 620 pacchetti di sigarette di varie marche nazionali ed estere, per 12 chili. La perquisizione, estesa anche all'abitazione e a un garage di proprietà dell'uomo a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ha consentito ai militari di trovare e sequestrare altri 9.295 pacchetti per complessivi 186 chili. Al termine delle formalità di rito, il 34enne è stato portato ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.