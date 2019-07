Casoria: due poliziotti, non in servizio, arrestano rapinatore Gli agenti hanno arrestato lo scippatore e riconsegnato la refurtiva alla vittima

Non erano in servizio ma, mentre erano bloccati nel traffico in via Brodolini a Casoria, due poliziotti hanno notato uno scooter con due passeggeri che aveva la targa alterata.

A quel punto uno dei due agenti, sceso dall’auto, ha iniziato a seguire lo scooter a piedi.

Poco dopo i due in sella allo scooter si sono avvicinati ad un'auto in sosta, il passeggero è sceso, ha infranto il finestrino dell'auto con una punta di trapano e strappato con violenza dalla mani della vittima una borsa contenente l'intero incasso di 26.900 euro di un esercizio commerciale.

Il rapinatore è stato immediatamente bloccato dai poliziotti mentre il complice è riuscito a scappare dileguandosi nel traffico.

L’uomo fermato, un 48enne, ha provato a colpire gli agenti con la punta del trapano che aveva ancora in mano, ma gli stessi sono riusciti ad immobilizzarlo. La refurtiva è stata riconsegnata alla vittima e il 48enne è stato arrestato.