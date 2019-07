Schianto in via Marina all'alba: muore 26enne Lo schianto a Napoli. Il giovanissimo era a bordo di una moto

Incidente mortale su via Marina, a Napoli dove ha perso la vita un giovane centauro. Il 26enne napoletano, originario di Ponticelli, si è scontrato con un'auto Renault Modus all'interno dell'area interviale che consente ai veicoli di fare inversione per immettersi sul lato opposto dell'asse viario.

Al volante dell'auto, c'era una 50enne di Pozzuoli che stava effettuando la manovra per tornare indietro e, prima che potesse completarla, è avvenuto lo schianto. Il giovane che era a bordo di uno scooter Beverly 300, si è scontrato con il fianco dell'auto ed è stato sbalzato in aria. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 di oggi, 17 luglio. Ha causato grossi rallentamenti, bloccando il traffico per oltre un'ora, fin quando non è stato possibile rimuovere il mezzo dalla carreggiata, a rilievi ultimati. Lo scontro tra i veicoli è avvenuto nell'area che consente di fare inversione per immettersi sulla carreggiata opposta di via Marina. Il ragazzo deceduto è originario di Ponticelli, stava viaggiando su un Beverly 300, mentre alla guida dell'automobile, una Renault Modus, c'era un 50enne di Pozzuoli, che stava facendo inversione di marcia. Lo scooter sarebbe stato colpito sulla fiancata, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe stato disarcionato finendo contro il palo della luce; stando alle prime risultanze, il giovane indossava il casco protettivo. Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, che si sono occupati dei rilievi per avviare le indagini; al vaglio degli investigatori la possibilità che delle telecamere di sorveglianza possano avere ripreso l'impatto: le immagini sarebbero cruciali per chiarire la dinamica dello scontro.

Nonostante il casco di protezione regolarmente indossato, il 26enne non è sopravvissuto al violento impatto e i sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza, hanno constatato il decesso sul posto. I rilievi ed i sopralluoghi effettuati per ricostruire la dinamica esatta dello scontro, sono stati effettuati dalla sezione Infortunistica della polizia Municipale comandata da Antonio Muriano che ha proceduto anche al sequestro di entrambi i mezzi. Dai primi accertamenti, è emerso che forse il centauro potrebbe aver colpito un palo dopo l'impatto con l'auto.