Napoli: voragine al Vomero traffico in tilt L’asfalto ha iniziato a cedere a via Luca Giordano, il flusso veicolare del quartiere collinare è nel caos

Nella centralissima via Luca Giordano, nel cuore del Vomero si è aperta una voragine all’altezza del civico 30 all’incrocio con via Vaccaro. Il traffico è stato deviato il che ha causato un blocco che ha mandato in tilt il quartiere collinare.

La voragine è stata segnalata intorno alle 17 e probabilmente è stata causata da una perdita di qualche tubatura sotterranea. L’Abc in una nota ha annunciato l’interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua a causa di un guasto improvviso sul sistema di distribuzione principale. Tuttavia, assicura, si tratta di una misura temporanea: il ripristino del servizio è previsto entro la serata di oggi, mercoledì 17 luglio. L'azienda che opera nella fornitura dell'acqua ha informato gli abitanti del quartiere che a seguito delle manovre di ripristino potranno verificarsi fenomeni di torbidità. Si consiglia, pertanto, di far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.

Sul luogo oltre alle squadre dell’ABC sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e una squadra della protezione civile.