Napoli: altre due "stese" nel quartiere Sanità Ancora spari nella notte

Ancora spari nella notte, ancora una volta il quartiere Sanità riscopre l’incubo mai finito delle “stese”.

Per ben due volte un gruppo di ragazzi in sella a scooter ha sparato nelle strade. Almeno venti i colpi esplosi durante i raid intimidatori che sono ormai un gesto riconducibile alla camorra, in via Villari e in vico Lammatari, a pochi passi dalla piazza dove, la notte del 6 settembre 2015, fu assassinato, proprio durante una “stesa”, il giovane Genny Cesarano.

Qualche giorno fa si sono verificati altri due episodi analoghi, sempre nello stesso quartiere. Non c’è pace dunque per la Sanità, nonostante il turismo e nonostante i locali che ormai sono diventati famosi

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato.