Quarto: arrestati i rapinatori del centro scommesse I tre, giovanissimi, 18, 22 e 29 anni, si erano rifugiati a Castel Volturno

Sono stati fermati i tre rapinatori che lo scorso 20 luglio hanno ferito con 4 colpi di pistola il cassiere di un centro scommesse di Quarto durante una rapina. Sono giovanissimi 18, 22 e 29 anni e si erano nascosti i un’abitazione di Castel Volturno di proprietà della madre di uno dei tre. Gli investigatori erano riusciti ad identificare i rapinatori subito dopo il furto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro scommesse. A rendere facilmente riconoscibili i rapinatori i tatuaggi che hanno reso semplice l’identificazione.

Nelle immagini si vedono i malviventi sparare ripetutamente contro l'uomo inerme a cui, malgrado fosse a terra gravemente ferito, viene sottratto il portafogli. La refurtiva, un rotolo di banconote da 950 euro è stata trovata su una mensola in cucina. La vittima, colpita quattro volte al fianco durante la rapina, è ricoverata in prognosi riservata ma non rischia più la vita.

La dinamica del “colpo” è chiara e dimostra un livello alto di violenza. I rapinatori entrarono in azione con volto travisato e armati di pistole. Uno dei rapinatori fece sdraiare tutti i clienti a terra, un altro si è diretto verso il retro del bancone, chiuso al pubblico da una porticina, il terzo ha puntato l'arma contro l'anziano cassiere.

Durante la rapina vennero esplosi 6 colpi, 5 contro la porticina, ad altezza d'uomo, colpendo il dipendente ben quattro volte; un altro colpo è stato sparato dal secondo soggetto che ha infilato la mano armata nella fessura per il passaggio delle banconote. Malgrado il cassiere fosse riverso a terra sanguinante, i 2 hanno aperto la cassaforte e portato via 950 euro. Poi sono corsi fuori e si sono allontanati a bordo dell'auto sulla quale erano arrivati. La vittima venne soccorsa da alcuni clienti che avvertirono il 118: in ospedale a Pozzuoli, giunse in pericolo di vita. L'uomo venne operato d'urgenza.