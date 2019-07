Violenta rissa tra immigrati fuori dalla stazione I protagonisti sono tutti irregolari

Violentissima rissa all'esterno della stazione centrale di Napoli. Sono dovuti intervenire sul posto gli agenti della Polfer e i militari impegnati nell'operazione Strade Sicure, oltre alle guardie giurate, per riportare la calma e bloccare quattro persone, tre uomini e una donna tutti di nazionalità nigeriana, che hanno provato a scappare. Feriti uno dei partecipanti alla rissa, un poliziotto e una guardia giurata. Tutte le persone fermate sono irregolari sul territorio nazionale e sono state arrestate per rissa e denunciati per la legge sull'immigrazione.