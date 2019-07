Napoli: Spento l’incendio, resta la paura della tossicità Il fumo acre e nero ha reso irrespirabile l’aria di una vasta zona.

L’incendio, che stamattina è divampato in un magazzino di giocattoli a Bagnoli e che ha devastato l’aria di Bagnoli e Fuorigrotta è stato messo sotto controllo, l’Arpac ha posizionato una centralina per la misurazione degli agenti inquinanti presenti nell'area della zona e consiglia i residenti di “restare in casa e di evitare di recarsi nell’area interessata dai roghi.

I 12 nuclei familiari sfollati ed ospitati nella parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, hanno ricevuto pasti caldi e sono stati aiutati sia dalla chiesa che dagli abitanti del quartiere.

Il Presidente della X Municipalità Diego Civillo consiglia ai residenti di rimanere in casa e assicura di aver “già allertato tutti i servizi per fornire assistenza di prima necessità."

Sulla questione è intervenuta anche la consigliera di Municipalità Edvige Mariani che ha sottolineato che grazie all’intervento dei “vigili del fuoco e la protezione civile abbiamo evitato una vera e propria catastrofe, per fortuna nessun ferito. Sul luogo - precisa la consigliera - erano presenti noi della Municipalità che attualmente ancora a lavoro per le dovute informazioni da parte degli organi competenti. Nel frattempo la municipalità si è attivata per le risorse idriche e cibo in caso si avesse bisogno, alcuni alloggeranno dai parenti altri hanno a disposizione luoghi di accoglienza ringraziando la Chiesa Sacri cuori e la Caritas del territorio. Inoltre ringrazio di cuore anche Rosario Gallo per aver subito accolto e preparato dei pasti caldi per i condomini degli edifici”.

Intanto l’aria nella zona è irrespirabile dalla mattinata, il fumo acre che ha riempito una vasta area per tutta la giornata costringe gli abitanti a chiudere finestre e balconi e il caldo è insopportabile.