Napoli: tenta di investire poliziotti e sperona una volante Armando Relli, 28 anni, dopo un inseguimento è stato bloccato con nove stecche di hashish

I poliziotti gli intimano l’alt e invece Armando Relli, 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, non si ferma e rischia di investirli. È successo a Napoli dove gli agenti del commissariato del quartiere di San Giovanni a Teduccio hanno contestato al 28enne i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, in servizio di controllo del territorio in via delle Repubbliche Marinare, hanno intimato l'alt all'uomo in sella ad uno scooter. Il 28enne però, per eludere il controllo, ha accelerato, rischiando di travolgerli. L’uomo, bloccato dopo un inseguimento durante il quale ha speronato la volante, è stato trovato in possesso di nove stecche di hashish, 830 euro in banconote di vario taglio e un telefono cellulare. La droga, i soldi ed il telefono sono stati sequestrati, così come lo scooter, risultato privo di copertura assicurativa; inoltre l'uomo è stato sanzionato poiché guidava senza patente.