Napoli: trovate 3 pistole nascoste in un vano ascensore Le armi sono state ritrovate in un palazzo di largo Placido Rizzotto

I carabinieri della compagnia Stella hanno trovato in un palazzo in largo Placido Rizzotto, nel Rione Don Guanella, 3 pistole in un uno spazio ricavato tra la cabina ascensore e il vano dei cavi a piano terra. Le armi una pistola a tamburo con 5 cartucce risultata rubata in provincia di Vibo Valentia, una seconda pistola a tamburo risultata rubata a Napoli ed una semiautomatica con matricola abrasa, sono state sequestrate a carico di ignoti dai militari cha hanno ritrovato e sequestrato anche 170 cartucce per revolver e semiautomatiche.